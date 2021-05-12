شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قوي لعقود النفط والغاز الطبيعي.. برنت يلامس 70 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات هبوطا حادا في صادرات الخام الأمريكية وعلامات على تعاف اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة للطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.08 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 11 مارس/ آذار وللخام الأمريكي منذ الخامس من الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات حكومية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط يتجاوز بالفعل المعروض وإن العجز من المتوقع أن يتسع حتى إذا زادت إيران الصادرات.

وبالمثل، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعات لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، قائلة إن النمو في الصين والولايات المتحدة سيطغى على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

العقود الآجلة للغاز الطبيعي

إلى ذلك، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا إذ حذت سوق الغاز حذو سوق النفط في الصعود على الرغم من توقعات لأحوال جوية أكثر اعتدالا وتقديرات لتراجع أكبر في الطلب على مدار الأسبوعين القادمين.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 1.4 سنت، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 2.969 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 19 فبرارير شباط.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بلغ 90.8 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية مايو /أيار، ارتفاعا من 90.6 مليار قدم مكعبة في أبريل نيسان لكنه ما زال أقل من المستوى القياسي الشهري البالغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وتوقعت رفينيتيف أن متوسط الطلب على الغاز، شاملا الصادرات،سيهبط من 87.0 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الأسبوع إلى 81.4 مليار قدم مكعبة الأسبوع القادم مع اعتدل الأحوال الجوية. وتلك التوقعات أقل من تقديرات رفينيتيف التي صدرت، الثلاثاء.

(رويترز)

(رويترز)