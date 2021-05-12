شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار درهم محصلة شراء الأجانب بالأسهم في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تجاوز صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في الأسهم المحلية أكثر من نصف مليار درهم (510.67 مليون) محصلة شراء خلال شهر رمضان الفضيل، فيما توزع صافي الاستثمار بواقع 335.07 مليون درهم كمحصلة شراء في أبوظبي، و175.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وبحسب تحليل أجرته ”الخليج 365” لبيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فقد جاء ذلك نتيجة لمشتريات بلغت 12.252 مليار درهم في سوق أبوظبي، مقابل مبيعات بلغت 11.916 مليار درهم، فيما بلغت مشترياتهم في سوق دبي 1.112 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 936.7 مليون درهم.

وبلغ إجمالي تداولات المستثمرين من (عرب، خليجيين، أجانب، مواطنين) 56.96 مليار درهم (بيعاً وشراء) في السوقين، بواقع 50.46 مليار درهم في سوق أبوظبي، و 6.5 مليار درهم في سوق دبي.

الجنسيات

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضاً بصافي استثمار بلغ 13.9 مليون درهم محصلة شراء، بعد أن سجلت مشترياتهم 168.94 مليون درهم، ومبيعاتهم 154.95 مليون درهم.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 26.8 مليون درهم محصلة بيع؛ وذلك نتيجة لمشتريات بقيمة 187.87 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 214.67 مليون درهم.

كما اتجه المستثمرون المواطنون أيضاً نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 322.26 مليون درهم محصلة بيع؛ وذلك عقب تسجيل مشترياتهم 12.624 مليار درهم، فيما سجلت مبيعاتهم 12.946 مليار درهم.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب نحو التسييل خلال الشهر الفضيل بصافي استثمار بلغ 40.317 مليون درهم محصلة بيع؛ وذلك عقب بلوغ مشترياتهم 274.9 مليون درهم، ومبيعاتهم 315.24 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون كذلك نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 7.6 مليون درهم محصلة بيع، بعد أن سجلت مشترياتهم 273.07 مليون درهم، ومبيعاتهم 280.67 مليون درهم.

وبشأن المستثمرين المواطنين نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 127.68 مليون درهم محصلة بيع؛ وذلك بعد أن بلغت قيمة مشترياتهم 1.588 مليار درهم، ومبيعاتهم 1.716 مليار درهم.

المؤسسات

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية فقد تباين أداؤها في السوقين خلال شهر رمضان، وبصافي استثمار بلغ 111.137 مليون درهم محصلة شراء في دبي، وذلك عقب مشتريات بلغت 1.642 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.531 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي، اتجهت نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 74.38 مليون درهم كمحصلة بيعية؛ وذلك عقب مشتريات بقيمة 23.611 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 23.735 مليار درهم.

28.5 مليار درهم السيولة

وحصدت الأسهم سيولة قوية خلال رمضان بقيمة 28.5 مليار درهم، 88% منها تركزت في سوق أبوظبي بواقع 25.23 مليار درهم، و3.25 مليار درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 5.6 مليار سهم، منها 3.5 مليار سهم في أبوظبي و2.1 مليار سهم في دبي.

وأغلقت العديد من الأسهم عند قواعد سعرية جديدة تزامناً مع ظهور نتائج الشركات للربع الأول، والتي جاءت في معظمها إيجابية مع ملاحظة تحول العديد من هذه الشركات نحو الربحية بعد أن كانت قد سجلت خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي، الأمر الذي قد يعطي أسهم هذه الشركات أداء أفضل في المرحلة المقبلة.

ومن بين هذه الأسهم «العالمية القابضة» الذي واصل الصعود خلال شهر رمضان بنسبة 12.26% ليغلق سعره عند مستوى 97.5 درهم، واستقطب أعلى سيولة في سوق أبوظبي بقيمة 7.9 مليار درهم من خلال التداول على 86.4 مليون سهم.

وجاء هذا الأداء الإيجابي للسهم في ظل تحقيق الشركة صافي أرباح قوي في الربع الأول بنحو 1.5 مليار درهم مقارنة مع 113 مليون درهم.

كما حافظ «أبوظبي الأول» على إغلاقه الأخضر بنسبة 0.69% إلى مستوى 14.58 درهم من خلال احتلاله المركز الثاني في ترتيب السيولة بـ6.6 مليار درهم عبر التداول على 459.9 مليون سهم.

وصعد سهم «أدنوك للتوزيع» في شهر رمضان بنسبة 10.91% إلى مستوى 4.88 درهم، عبر سيولة بلغت 2.18 مليار درهم من خلال التداول على 479.1 مليون سهم.

صعود جماعي

وفي سوق دبي، شهدت أسهم القطاع العقاري صعوداً جماعياً في السوق بدءاً من «إعمار العقارية» الذي ارتفع 9% عند مستوى 4 دراهم، ليستقطب أعلى تداولات بقيمة 913.54 مليون درهم عبر التداول على 236.6 مليون سهم.

وصعد «إعمار للتطوير» 17.25% إلى 2.99 درهم، من خلال سيولة بـ137.3 مليون درهم عبر التداول على 50 مليون سهم، كما ارتفع «إعمار مولز» 13% إلى 1.99 درهم، بدعم من سيولة بـ263.4 مليون درهم بتداولات على 140 مليون سهم.

وزاد «الاتحاد العقارية» 5.6% إلى 0.28 درهم، مستقطباً 61.8 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 228.7 مليون سهم، وارتفع «ديار» 3.4% إلى 0.274 درهم، من خلال سيولة بـ36.4 مليون سهم عبر التداول على 134 مليون سهم. كما زاد «داماك» 5.8% عند 0.07 درهم بسيولة بـ103 ملايين درهم عبر التداول على 83.5 مليون سهم.

كما ارتفع في قطاع البنوك سهم «الإمارات دبي الوطني» 8.15% إلى 12.6 درهم، مستقطباً سيولة قدرها 257 مليون درهم عبر التداول على 21.3 مليون سهم.