شمس إبريل ترفع أسعار فنادق دبي إلى أعلى مستوى منذ يناير

دبي: أنور داود

سجل القطاع الفندقي في دبي خلال إبريل/نيسان 2021، أعلى معدل لأسعار الغرف الفندقية وأعلى عائد على الغرف الفندقية المتوفرة منذ يناير/كانون الأول 2021، وذلك وفقاً للبيانات الأولية التي تصدرها مؤسسة «إس تي آر» للاستشارات والبحوث الفندقية.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرف الفندقية في دبي بلغ نحو 576 درهماً خلال شهر إبريل/نيسان 2021، والذي يعتبر الأعلى في 3 أشهر. كما بلغ متوسط العائد على الغرف الفندقية المتوفرة نحو 344 درهماً خلال الشهر ذاته.

وأظهرت البيانات أن معدل سعر الغرف الفندقية وعوائد الغرفة الفندقية المتوفرة خلال إبريل/نيسان 2021 كانت الأعلى منذ يناير 2021.

وأشارت البيانات الأولية إلى أن متوسط الإشغال للمنشآت الفندقية في دبي خلال إبريل الماضي وصل إلى 59.7%.

وأوضحت المؤسسة البريطانية أنه على الرغم من تحسن الإشغال بشكل ملحوظ من أدنى مستويات الوباء، إلا أنه جاء أقل قليلاً من أداء شهر مارس، مشيرة إلى أن الإشغال اليومي بقي ضمن مستوى 50% طوال فترة شهر رمضان في أبريل.

أداء قوي

يشار إلى أن القطاع الفندقي في دبي حقق أداءً قوياً خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك بعد استئناف حركة السياح الدولية إلى الإمارة، حيث واصلت المدينة تعزيز مكانتها وجهة سياحية آمنة في ظل «كوفيد-19»، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة السكان والسياح في الوقت ذاته.

وكان فندقيون قد أكدوا لـ«الخليج» في وقت سابق، زيادة أعداد المجموعات السياحية إلى دبي مقارنة مع الفترة السابقة، حيث أشاروا إلى أن التدفقات السياحية إلى المدينة كانت الأعلى منذ استئناف الحركة السياحية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل قفزات في معدلات الإشغال الفندقي خاصة في منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة.

وسجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع الأشهر القليلة الماضية، حيث من المتوقع أن تواصل هذه الارتفاعات حتى معرض إكسبو 2020 دبي.

4 ملايين نزيل

واستطاع قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال الربع الأول تحقيق قفزة نوعية على درب التعافي من آثار جائحة «كوفيد 19»، حيث استقطبت المنشآت الفندقية والسياحية ما يقارب من 4 ملايين نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 63% خلال تلك الفترة، وذلك وفقاً للبيانات المبدئية للهيئات السياحية المحلية.

وحقق متوسط مدة الإقامة بالمنشآت الفندقية خلال الربع الأول نمواً 27.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ 4.3 ليلة، فيما شهد شهر مارس نمواً 34% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، مقارنة بشهر مارس 2020.