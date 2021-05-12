شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنعكس المشروعات القومية على توفير الوظائف والحد من البطالة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات القومية التى تنفذها مصر خلال السنوات الماضية وحاليًا تساهم بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب رغم جائحة فيروس كورونا، التى أثرت بقوة على الاقتصاد العالمى.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن استمرار العمل فى المشروعات القومية الضخمة خاصة الإنتاجية منها وعدم توقفها خلال فترة التوقف العالمى مع بدء ظهور جائحة كورونا، أثر بصورة مباشرة على تحقيق معدلات نمو 2.8 % خلال سنة الجائحة.

وأوضح الشافعى، أن النمو المستهدف خلال العام المالي القادم مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافي مع تلاشي آثار الجائحة مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو.

وفى سياق آخر، أكد أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالمشروعات الصغيرة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن فى أمس الحاجة، لذلك الأنظار حالياً متجه إلى قطاع الصناعة والتصدير والصناعات الصغيرة منها على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أهمية العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جديدة على أحدث النظم التكنولوجية.