شكرا لقرائتكم خبر عن 117.1 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال 3 جلسات والان مع تفاصيل الخبر
وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 203.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 117.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، ومثلت تعاملات المصريين 83% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.3%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 927.4 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 699.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.4 مليار جنيه إلى 348.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 451.7 مليار جنيه إلى 459.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال السوقى لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.
يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 3 جلسات خلال الأسبوع الجارى، نظرًا لتعطلها يومى الأربعاء والخميس بمناسبة عيد الفطر المبارك.