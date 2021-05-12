شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى على رأسها التجارة والموزعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.8%، كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.4%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية بنسبة 2.1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%.

وصعد قطاع العقارات بنسبة 1%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 3096.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.93% مغلقًا عند مستوى 13047.42 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1246.99 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.4 مليار جنيه إلى 348.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 451.7 مليار جنيه إلى 459.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال السوقى لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.