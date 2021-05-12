شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بضغط من صعود الدولار وعائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أثارت المخاوف بشأن التضخم بالتزامن مع صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية فضلا عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الموازنة بلغ 225.5 مليار دولار في الشهر الماضي ليسجل 1.9 تريليون دولار خلال أول 7 أشهر في العام المالي.



وكشفت بيانات حكومية أيضا عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى أثر ذلك، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم بشكل ملحوظ أعلى 1.671% ما ضغط على أسواق الأسهم وعملات السلع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.3 دولار وأغلق عند 1822.8 دولار للأوقية.