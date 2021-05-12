شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه تزامنا مع صعود العائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أثارت المخاوف بشأن التضخم بالتزامن مع صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" قد أشار أمس إلى توقعاته بصعود التضخم أعلى المستهدف (2%) في العام المقبل.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى أثر ذلك، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم بشكل ملحوظ أعلى 1.671% ما ضغط على أسواق الأسهم وعملات السلع.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.