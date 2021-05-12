كانت ليلة 11 مايو/أيار استثنائية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بفوز ناديين يرأسهما بلقب الدوري في بلديهما، الجزيرة في الإمارات، ومانشستر سيتي في إنجلترا، لتستكمل مسيرة النجاح تحت قيادة سموه، بعدما وضع منذ عام 2011، «فخر أبوظبي» على خارطة إنجازات كرة القدم الإماراتية، و«القمر السماوي» في قلب المنافسة الإنجليزية والعالمية.

تشابه ناديا الجزيرة ومانشستر سيتي في كونهما عرفا فترة طويلة من الركود في النتائج، وهي في حالة «القمر السماوي» كانت الأطول، فالفريق المنتمي إلى مدينة تعشق كرة القدم وتأسس قبل 141 عاماً، عاش في ظل جاره اليونايتد، حتى انتقال ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد في 2008، ومنذ ذلك التاريخ بدأ اختصار الزمن، وتحول النادي خلال 13 عاماً من فريق «على الهامش» حقق 12 لقباً على مدار 128 عاماً، إلى فريق آخر يفتخر به مشجعوه ولا يشعرون بعقدة نقص تجاه ابن مدينتهم ومنافسهم اللدود، وإلى «مارد» لا يمل من نيل الألقاب التي بلغت 16 لقباً حتى الآن، بينها خمسة ألقاب دوري، وسيكون على موعد تاريخي في 29 مايو/أيار الحالي حين يلتقي تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

هي قصة فكر رياضي «دائماً منصور»، فليس من قبيل الصدف امتلاك الناديين منشآت هي الأضخم في نطاق منافستهما المحلية، حيث يعد استاد محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة تحفة معمارية، بينما يعتبر استاد الاتحاد وملحقاته في مانشستر مدينة متكاملة، كما لم يهمل هذا الفكر الاعتناء بالمواهب من خلال أكاديميات عصرية، قدمت لسيتي فيل فودين ابن العشرين عاماً الذي كان أحد نجوم الموسم الاستثنائي الحالي، وقدمت للجزيرة خيرة لاعبيه حتى أمكن القول إن لقب 2021 صنع في أكاديمية «فخر أبوظبي».

خارج الخطوط

* قدم الجزيرة درساً لمنافسيه، بدأ الموسم بميزانية هي الأقل في تاريخه، وبأجنبيين فقط، وبحديث من هنا وهناك عن وضع صعب في النادي، في المقابل راهن على لاعبيه المواطنين، وعلى خامات مميزة من المقيمين، فكسب الرهان وأحرج الآخرين.

* نجوم الموسم كثر في الجزيرة، لكن عمر تراوري مقارنة بعمره ومقدار عطائه حالة خاصة.

* علي مبخوت سجل 25 هدفاً وصنع 10 أهداف من أصل 65 هدفاً لفريقه، وأصبح على بعد 4 أهداف فقط ليعادل رقم فهد خميس كأكثر من سجل أهدافاً في تاريخ الدوري الإماراتي، ليطبق مقولة «نصف الفريق» على أرض الواقع.

* الجزيرة مبخوت.

[email protected]