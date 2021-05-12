شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه عقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وحافظ الخام على مكاسبه عقب صدور تقرير المخزونات الأسبوعي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 400 ألف برميل إلى 484.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 2.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 66.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.6 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% إلى 69.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.