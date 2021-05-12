شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من الخاوف المتعلقة بنقص المعروض العالمي في الفترة المقبلة.



كان النيكل قد تلقى دعما في الآونة الأخيرة نتيجة توقعات المحللين وشركات التعدين بنقص الإمدادات خلال عام 2021 بالتزامن مع الطلب القوي من الاقتصادات المتعافية تدريجيا من جائحة كورونا.



ويستخدم النيكل بكثافة في صناعة الصلب كما تنبهت إليه شركات السيارات مؤخراً لاستكشاف إمكاناته الهائلة في صناعة البطاريات المشغلة للمركبات الكهربائية.



هذا، وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا قويا في العام الجاري ربما يصل إلى 6%.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 17749.7 دولار لكل طن.