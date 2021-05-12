شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات «تيسلا» 27% في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت مبيعات سيارات «تيسلا» الكهربائية المُصنّعة في الصين بشكل حاد في إبريل/نيسان.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، باعت «تيسلا» 25845 سيارة مصنّعة في الصين الشهر الماضي، بانخفاض 27% عن مبيعات مارس/آذار. وجاء انخفاض مبيعات «تيسلا» وسط انخفاض إجمالي بنسبة 12% على أساس شهري لمبيعات سيارات الركاب الجديدة العاملة بالطاقة الكهربائية النقية والهجينة في الصين.

واقتربت «بي واي دي»، صانعة السيارات الصينية المنافسة والمدعومة من الملياردير الأمريكي وارن بافيت، من أرقام مبيعات «تيسلا» وصدّرت 25450 سيارة طاقة جديدة في نفس الفترة، بزيادة 6.5% عن مبيعاتها في مارس/آذار التي بلغت 23906 سيارات آنذاك.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت التقارير الصحفية المحلية التي تتحدث عن أعطال في مكابح «تيسلا» وحوادثها الأخيرة، مما استدعى تدقيقاً متزايداً من المنظمين. وذكرت «رويترز» نقلاً عن مصادر أن الشركة الأمريكية قد أوقفت خططها لشراء الأراضي وتوسيع مصنعها في شانجهاي. وتراجعت الأسهم بنحو 1.9% بين عشية وضحاها وانخفضت بنسبة 12% تقريباً لهذا العام حتى الآن.

وأفادت بيانات صناعية، الأربعاء بأن مبيعات السيارات إجمالاً في الصين نمت 8.6% في إبريل/نيسان، مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي؛ إذ تقود أكبر سوق للسيارات في العالم تعافي القطاع من جائحة كوفيد 19.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات بالصين، أن المبيعات بلغت 2.25 مليون سيارة في إبريل/نيسان. (وكالات)