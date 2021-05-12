شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتجاهل قلق التضخم الأمريكي.. بدعم مكاسب الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت سوق الأسهم الأوروبية، الأربعاء تقودها مكاسب لقطاع الطاقة مع تسجيل أسعار النفط أعلى مستوياتها في عامين بينما غطت تقارير أرباح قوية للشركات وعلامات على تعاف اقتصادي سريع في المنطقة على زيادة كبيرة في الأسعار في الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة بعد هبوطه اثنين بالمئة في جلسة الثلاثاء عندما عانت الأسهم الأوروبية أسوأ موجة مبيعات هذا العام.

وصعد مؤشر أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 2% بدعم من قفزة في أسعار الخام قادتها علامات على تعاف اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة بشأن الطلب على الطاقة، وهو ما دفع أيضا المؤشر فايننشال تايمز في بورصة لندن للصعود 0.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات أن اقتصاد بريطانيا نما 2.1 بالمئة متجاوزا التوقعات في مارس/ آذار مقارنة مع فبراير شباط.

وتجاهلت البورصات الرئيسية في أوروبا أيضا قراءة قوية على نحو مفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة دفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى هبوط حاد.

وقدمت شركات التعدين أكبر دفعة مع صعود أسهم جلينكور وأنجلو أمريكان وريو تينتو حوالي واحد بالمئة لكن منها مع استمرار ارتفاع اسعار السلع الأولية.

وقفز سهم كومرتس بنك الألماني 5.4% بعد أن تجاوزت أرباح الربع الأول التوقعات ورفع توقعات الإيرادات. (رويترز)