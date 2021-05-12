«سياحة تايلاند» تشارك في سوق السفر العربي

دبي:”الخليج 365”

كشفت هيئة السياحة التايلاندية عن مشاركتها في سوق السفر العربي 2021، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها تايلاند لضمان أمن وسلامة المسافرين من المنطقة، وتوضيح أهم التحديثات المعمول بها أمام شركاء السفر تزامناً مع إعادة تنشيط قطاع السياحة واستقبال السياح من جديد.

وقبل أزمة «كوفيد-19»، اعتادت تايلاند على استقبال أكثر من 39 مليون سائح سنوياً، منهم 550 ألف سائح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعملت مملكة تايلاند منذ بداية الأزمة وإغلاق الحدود على وضع خطط لإعادة استقبال السياح من دون الحاجة إلى خضوعهم لفترة حجر صحي، وتهدف تايلاند إلى الترحيب بالمسافرين الحاصلين على اللقاح في بوكيت خلال الربع الثالث، حيث أعلنت مؤخراً عن إطلاق برنامج تطعيم يستهدف 70% من سكان المدينة.

وقال بيتشايا سان سنجن مدير هيئة السياحة التايلاندية في دبي والشرق الأوسط: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها أزمة «كوفيد-19»، فقد اتخذت تايلاند خطوات كبيرة لضمان أمن وسلامة السياح من منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعريف مختلف شركائنا بالتدابير الجديدة التي نعتمدها خلال مشاركتنا في سوق السفر العربي، الذي يعدّ منصةً مثالية للتفاعل مع الجهات المعنية، وإقامة علاقات جديدة والترويج للسياحة في تايلاند أمام الشركاء والمسافرين المحتملين في المنطقة».

وفي إطار جهودها للحدّ من انتشار الفيروس، تعاونت هيئة السياحة التايلاندية مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتقديم شهادة «إدارة الصحة والسلامة في تايلاند المذهلة» التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير قطاع السياحة في البلاد وتعزيز الثقة بين السياح بمن فيهم الزوار من الشرق الأوسط. ومنذ إطلاق الشهادة، نجحت أكثر من 8 آلاف شركة في المملكة باجتياز التقييم ونيل الشهادة، وقد تم اعتماد البرنامج تماشياً مع ختم السفر الآمن الذي أصدره المجلس العالمي للسفر والسياحة والذي يتضمن بروتوكولات موحدة للصحة والنظافة.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة 28 من سوق السفر العربي لعام 2021 ستنعقد في مركز دبي التجاري العالمي طوال أربعة أيام من الأحد 16 مايو إلى الأربعاء 19 مايوالجاري.