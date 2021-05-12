شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مركز لـ«العثيم للترفيه» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة العثيم للسياحة والترفيه»، السعودية، المالكة لعلامة «فابي لاند» التجارية، افتتاح أول فرع لمدينة الملاهي العائلية «فابي لاند» على مستوى الشارقة في الرحمانية مول، لتوفر مجموعة من الألعاب الانتقائية ونقاط الجذب الرائعة للأطفال والمراهقين والبالغين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة السعودية للتوسع في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقالت «مجموعة العثيم للسياحة والترفيه»، إن الوجهة الترفيهية ستعمل على تطبيق بروتوكول صحي آمن وصارم يتماشى مع اللوائح الحكومية فيما يخص الوباء والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء القناع والاستخدام المتكرر للمعقمات.

وقال فهد العثيم، نائب رئيس مجلس إدارة العثيم للسياحة والترفيه: «يشكل افتتاح وجهتنا الترفيهية العائلية في الشارقة علامة فارقة في مسيرة توسع الشركة عبر مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن منطلق إدراكنا للقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19، ستراعي جميع عملياتنا التشغيلية الحاجة لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة والنظافة لكي يتمكن عملاؤنا الكرام من الاستمتاع بأنشطة التسلية والترفيه دون أي إزعاج».

وأضاف: «يتمثل هدفنا بتقديم منطقة ترفيهية فريدة من نوعها، آمنة، صحية ومفعمة بأجواء المتعة والمرح في الشارقة، بحيث يمكن للآباء ترك أطفالهم يلعبون دون أن يشعروا بالقلق عليهم. شكلت الصحة والسلامة محور تركيز رئيسي أثناء إنشاء فابي لاند، وقد أصبحت الآن تحديداً في غاية الأهمية في ظل هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن كوفيد 19».

وأوضح أن «فابي لاند ستتيح تجربة مسلية لزوارها ضمن بيئة آمنة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تشمل عمليات التعقيم الشاملة والصارمة، لضمان سلامة كل من الأطفال والآباء على حد سواء».

وسيمتد مركز «فابي لاد» في الرحمانية مول، الذي يعد أول وجهة مجتمعية وترفيهية في منطقة الرحمانية بالشارقة، على مساحة 17.500 متر مربع وستضم مجموعة من نقاط الجذب الرئيسية، بما في ذلك لعبة ركوب أكواب الشاي المصغرة، ولعبة القفز جامب أراوند وجامبينغ ستار، وورلد تريب، وترامبولين، فضلاً عن منطقة ألعاب لينة مخصصة للأطفال والصغار.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضم المدينة أيضاً أكثر من 50 آلة ألعاب من مختلف الفئات مثل ألعاب الفيديو، وألعاب استبدال النقاط، وألعاب الركوب للأطفال، والألعاب المهارية.