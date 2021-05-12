شكرا لقرائتكم خبر عن مصير ليفربول الأوروبي بيد مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ليفربول مواجهة مصيرية، الخميس، عندما يحل ضيفاً على غريمه التقليدي التاريخي مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ستحدد مصير «الريدز» في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل لقاء القطبين اشتعلت حرب التصريحات بعد اتهام مشجعي ليفربول خصمهم اللدود بأنه سمح بخسارة نفسه أمام ليستر سيتي حتى يؤذي «الريدز»،

لكن أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، أكد تمسكه بالولاء للاعبي وجماهير ناديه فقط، موضحاً أنه لا يخشى نظرة الغريم ليفربول له بعدما دفع بتشكيلة ضعيفة أمام ليستر.

وأجرى سولسكاير 10 تغييرات على تشكيلة يونايتد التي خسرت 1-2 في أولد ترافورد الثلاثاء، ليتقدم ليستر بفارق تسع نقاط على ليفربول في صراع المربع الذهبي.

ويمتلك ليفربول السادس 57 نقطة من 34 مباراة، مقابل 58 نقطة لوست هام الخامس من 35 مباراة، و64 لتشيلسي الرابع من 35 مباراة، و66 لليستر سيتي الثالث من 36 مباراة.

ويجب على ليفربول الفوز في مبارياته الأربع المقبلة، ومن بينها مباراته المؤجلة الخميس، مع مانشستر يونايتد، حتى يضمن لنفسه احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة قارياً.

ومن المتوقع أن يستعيد مدرب يونايتد أقوى تشكيلة عند استقبال ليفربول في مباراة تأجلت بسبب احتجاجات الجماهير في أولد ترافورد قبل 10 أيام.

ورداً على استعداده لرد فعل من مشجعي ليفربول والمدرب يورجن كلوب، قال سولسكاير: «وظيفتي في مانشستر يونايتد وما يعنيني هو جمهور مانشستر يونايتد».

وأضاف: «يهمني كيف يفكر جمهور يونايتد في فريقي، وماذا يريد من فريقي لأننا نتحد سوياً لإظهار قيمة النادي».

وأقر سولسكاير بأنه لم تكن لديه خيارات أخرى سوى إجراء تعديلات بالتشكيلة لخوض 4 مباريات في ثمانية أيام.

وسيغيب القائد هاري ماجواير حتى نهاية المسابقة بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال الفوز على أستون فيلّا مطلع الأسبوع، ويأمل سولسكاير تعافي المدافع قبل مواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي في 26 مايو/أيار.

من جهته، قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يزال يتمسك بأمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وقال: «تتمثل خطتنا في الفوز بكل المباريات، لكن هل نحتاج إلى المخاطرة بشكل أكبر؟ ربما تحدث لكننا لا نخطط لذلك، إذا خضت مباراة وكنت تفكر فقط في الهجوم، فإنك ستخسر قبل صفارة البداية».