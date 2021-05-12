شكرا لقرائتكم خبر عن إيوان يفوز بالمرحلة الخامسة في سباق إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأسترالي كاليب إيوان بالمرحلة الخامسة لسباق إيطاليا للدراجات، الأربعاء، بينما تعرض اثنان من أبرز المرشحين لتصدر الترتيب العام لحوادث.

وتفوق متسابق لوتو سودال على الإيطالي جياكومو نيتسولو بمحاذاة ساحل البحر الأدرياتيكي في كاتوليكا، بينما احتل إيليا فيفياني المركز الثالث.

لكن طغت على المرحلة حوادث متأخرة تعرض لها بافل سيفاكوف (إنيوس جريناديرز) وميكل لاندا (البحرين فيكتوريوس) وسقط الروسي سيفاكوف بقوة بعد اصطدام بشجرة، لكنه أكمل المرحلة.

وتعرض الإسباني لاندا لموقف أسوأ بسقوطه قبل أربعة كيلومترات على النهاية، ويبدو أن فرصه في السباق انهارت.