شكرا لقرائتكم خبر عن التصعيد العسكري يودي بحياة 56 فلسطينياً.. ودعوات دولية مستمرة للتهدئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

يتواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل لليوم الثالث، والذي حصد حتى الآن حياة أكثر من 56 فلسطينياً، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع في اتجاه إسرائيل، ما يثير مخاوف من اتساع النزاع.

ورغم الدعوات من كل أنحاء العالم لوقف التصعيد، إلا أنه لا مؤشرات تهدئة حتى الآن، بينما فشل مجلس الأمن في اجتماع ثان مخصص للتطورات في الشرق الأوسط، في الخروج ببيان أو قرار.

وأعلنت إسرائيل اليوم مقتل جندي بصاروخ أطلق من قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي منذ الاثنين إلى ستة، بينما قتل 56 شخصاً في قطاع غزة في ضربات إسرائيلية، بينهم 14 طفلاً. وأكدت حركة «حماس» مقتل عدد من قادتها. كما قتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في مواجهات مع قوى أمن إسرائيلية.

وبعد الغارات العنيفة المدمرة الليلة الماضية، واصلت إسرائيل الأربعاء تنفيذ غارات جوية بتقطع على أهداف مختلفة على القطاع، حيث تسببت غارة في المساء في تدمير مبنى من 13 طابقا.

في المقابل، استمر أيضا إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبدأ التصعيد بعد مواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة استمرت أياماً، لا سيما في محيط المسجد الأقصى.

فشل في مجلس الأمن

وعلى رغم تحذير مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند الثلاثاء، من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وقطاع غزّة سيُفضي إلى «حرب شاملة»، فشل مجلس الأمن الذي عقد الأربعاء اجتماعاً طارئاً، هو الثاني خلال ثلاثة أيام، في تبني إعلان مشترك، للمرة الثانية، وسط استمرار معارضة الولايات المتحدة لأي نص، وفق ما نقل دبلوماسيون.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستوفد مبعوثاً إلى الشرق الأوسط لحضّ الإسرائيليين والفلسطينيين على «التهدئة»، داعياً تل أبيب إلى بذل «كل ما بوسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء إن «الجيش سيواصل هجومه من أجل ضمان هدوء تام ودائم (...)». وبدأت الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحفيين عبر الانترنت صباح الأربعاء إن «أكثر من ألف صاروخ» أطلقت من غزة تم اعتراض 850 منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مئتان في قطاع غزة.

وقال الجيش إن غاراته خلال الليل «استهدفت منازل تعود إلى أعضاء رفيعي المستوى في حماس». وأشارت حماس إلى أن «غارات متتالية» أسفرت عن تدمير مقر قيادة الشرطة في غزة.

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال صدامات منفصلة اندلعت في جنين وقرب مدينة الخليل.

وكان مصدر أمني فلسطيني أفاد الثلاثاء عن مقتل ضابط مخابرات فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفترق بالقرب من مدينة نابلس.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى «وقف فوري» للعنف «لتجنب صراع أوسع»، وذلك في بيان صدر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل.

ودعت فرنسا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنب «نزاع دام». وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في مجلس الشيوخ: «شهد قطاع غزة ثلاثة نزاعات دامية في أقل من 15 سنة. يجب بذل كل الجهود الممكنة لتجنب نزاع رابع».

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إسرائيل والفلسطينيين إلى «ضبط النفس»، قائلاً إنه «قلق جداً من العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين»، وحث على «وقف التصعيد بشكل عاجل».