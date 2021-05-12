مال الله: النتائج لم تخدمنا والإياب أفضل من الذهاب

دبي: مصعب الفكي

حرص أحمد مال الله مهاجم حتا المتألق على وداع اللاعبين بعد نهاية مباراة الفريق أمام العين، ضمن الجولة الأخيرة في دوري الخليج العربي، وكان الوداع حزيناً بعد نصف موسم قدّم خلاله اللاعب مردوداً جيداً نال التقدير من الجهاز الفني.

وأعلن مال الله انتهاء ارتباطه مع حتا بنهاية الجولة الأخيرة للدوري على الرغم من حالة الارتياح الكبيرة التي شعر بها خلال الفترة الماضية بفضل التقدير والاحترام والتعاون بين فريق العمل داخل النادي، خاصة مجلس الإدارة بقيادة علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، رئيس شركة الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورأى مال الله أن الفريق قدم مستويات جيدة. وقال: «كان من الممكن أن يبقى حتا في الدوري مع الكبار لو حالفنا التوفيق في الدور الثاني للدوري الذي شهد مستوى جيداً لجميع اللاعبين، مع مرحلة مهمة من الانسجام عكست قيمة العمل الذي قام به الجهاز الفني لترتيب أمور الفريق وتعزيز طموحه في المنافسة على النتائج الإيجابية لتفادي خطر الهبوط، ولكن في نهاية الأمر لم ننجح في البقاء».

وعبر مال الله عن ثقته بلاعبي حتا لحصد النقاط التي تؤهلهم للعودة مجدداً إلى المحترفين، ودعا في الوقت نفسه، إلى إظهار أفضل ما يمتلكون للوصول إلى التطلعات المطلوبة.

ورداً على سؤال حول وجهته المقبلة، قال مال الله: «هناك بعض الوقت لالتقاط الأنفاس قبل تحديد وجهتي الجديدة، وأتمنى أن تكون الخطوة المقبلة مليئة بالتحدي للوصول إلى مستوى مميز. النادي الذي أنتقل إليه يجب أن يكون لديه مشروع واضح وواعد، أتطلع لتجربة جديدة حتى أتمكن من العودة مجدداً إلى صفوف منتخبنا الوطني لكرة القدم».

وحول تتويج الجزيرة بدوري الخليج العربي قال: «هذه فرصة جيدة لتقديم التهنئة لكل اللاعبين والمسؤولين في النادي الذي شهد وجودي معه خلال السنوات الماضية، وقد منحني الحب والانتماء».