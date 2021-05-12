شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تستقبل "الأمريكية" المصابة بالسرطان بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا والكر والتى تقوم بزيارة مصر حاليًا.

وقام مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتقديم بعض الهدايا التذكارية لها ولعائلتها، حيث تأتى زيارتها للمدينة ضمن برنامجًا سياحيًا تضمن زيارة مجموعة من معالم القاهرة والجيزة كالأهرامات والمتحف المصرى بالتحرير وشرم الشيخ والأقصر وعدد من المناطق السياحية والأثرية.

ووجه، داستن فيتالى، نجل السيدة الأمريكية جلوريا والكر، المصابة بالسرطان والتى تزور مصر حاليًا، الشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، لتمكينها على تحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

وكتب داستن "شكرا جزيلا لك على تحقيق هذا لوالدتنا" مرفقًا صورة والدته مع وزير السياحة والآثار أمام ساحة تمثال أبو الهول.

وقبل يومين التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالسيدة الأمريكية جلوريا والكر، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتى تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائى.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية، بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم علي مدار رحلتهم من القاهرة إلي شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التى تتمنى أن تراها.