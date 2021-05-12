شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بنسبة 1.5% بعد بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أثارت المخاوف بشأن صعود التضخم.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى أثر ذلك، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم بشكل ملحوظ أعلى 1.671% ما ضغط على أسواق الأسهم وعملات السلع.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا وتجنب السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس والتي ظهرت في الهند وانتقلت إلى عدة دول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7731، وسجل أعلى سعر عند 0.7842 وأقل سعر عند 0.7721.