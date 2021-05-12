شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تفتح أبوابها للعالم قريباً وتتوقع استقبال 45 مليون سائح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

تتوقع إسبانيا استقبال نحو 45 مليون سائح أجنبي في 2021، أي أكثر بقليل من نصف عدد الاشخاص الذين زاروا البلاد في العام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت وزيرة السياحة الأربعاء.

وأبلغت الوزيرة رييس ماروتو الصحفيين أنّه "توقع حذر، لكنه واقعي أن يكون بوسعنا استعادة نصف الزوار الأجانب الذين استقبلناهم في 2019".

وتعد إسبانيا ثاني أكبر مقصد عالمي للسياح بعد فرنسا، إذ استقبلت 83,5 مليون سائح أجنبي في 2019، على ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وأكّدت الوزيرة أنّ "إسبانيا مستعدة لإعادة فتح أبوابها للعالم قريباً جداً"، وذلك في فاعلية لإطلاق الحملة الترويجية لموسم الصيف، والموجه أساساً للزوار الأوروبيين، خصوصاً البريطانيين الذي تشكل بلادهم منذ فترة طويلة أهم مصدر للسياح في البلاد، وتستهدف الحملة أيضاً السياح الألمان والفرنسيين.

وتابعت: "إننا نطور أدوات ستسمح بالسفر الآمن"، في إشارة للشهادة الصحية الأوروبية لمن تلقوا اللقاحات، والمفترض أن يبدأ العمل بها في حزيران/يونيو.

وأوضحت أنه مع تحديث الاتحاد الأوروبي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري من خارج التكتل في 20 أيار/مايو، سيكون بوسع إسبانيا على الأرجح استقبال السياح البريطانيين مجدداً.

وستسمح بريطانيا باستئناف السفر الدوليّ من 17 أيار/مايو بعد أشهر من حظر معظم السفر الخارجي، لكنّ إسبانيا ليست على "القائمة الخضراء" للوجهات الآمنة حالياً، ما يعني أن السياح البريطانيين العائدين من رحلات إلى إسبانيا سيتوجب عليهم عزل أنفسهم لعشرة أيام وإجراء اختبارَي كوفيد-19.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، إنّ مدريد تجري مباحثات مع لندن لوضع مناطق محددة في إسبانيا مثل جزر الكناري وفالنسيا حيث معدل الإصابات منخفض، كنظيراتها في بريطانيا "على "القائمة الخضراء".