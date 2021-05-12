شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو الكفن يثير الغضب في مصر والسلطات توقف المتورطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب تداول فيديو لثلاثة أشخاص يقدمون فيه كفنهم إلى عائلة أخرى، طالبين العفو منهم، في منطقة عين شمش المصرية، في غضب عارم على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اكتشف أن الرجال كانوا يتوجهون إلى جلسة صلح، لكنها تحولت إلى «كمين» لهم، لتتحرك السلطات على إثرها، وتعلن القبض على المتورطين في الحادثة وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات موروثة بين عائلتين في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، الأولى تدعى عائلة الريس، والثانية تدعى عائلة الميرغني، تجددت بعدما وقعت بينهما مشاجرة قبل نحو أربعة أشهر داخل باخرة سياحية تمتلكها عائلة الريس، بسبب حفل عيد ميلاد، لأحد أفراد عائلة الميرغني، طالبت فيه الأخيرة بتشغيل الأغاني الصاخبة، وهو ما رفضه مسؤولو المركب، اندلع على إثرها عراك بالأسلحة البيضاء، ما تسبب في وقوع جرحى من الطرفين.، وفق ما نشرته وسائل إعلامية وخوفاً من تصاعد الأحداث، تدخل وسطاء لإنهاء الخصومة بين الطرفين اللذين اتفقا على التصالح في جلسة عرفية.

وكشف التحقيقات، أنه بمجرد وصول عائلة الريس الجلسة العرفية، فوجئ بأسلحة نارية وبيضاء وبنادق آلية تحاوطهم من كل اتجاه من قبل عائلة الميرغني التي أجبرتهم على حمل الأكفان التي ظهرت في مقطع الفيديو، وتلقينهم ما ورد في المقطع.

وتحت تهديد السلاح والسكاكين، أجبرت عائلة الريس على تنفيذ كل طلبات عائلة الميرغني، وأرغموا أيضاً على تقبيل قدم والدتهم التي كانت رافضة لهذا المشهد تماماً، وفق أحد شهود الواقعة.

وتسبب الفيديو في جدل واسع على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، مثيراً غضب الكثيرين، فتحركت الأجهزة الأمنية لتلقي القبض على 8 أشخاص من المتورطين في الحادثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.