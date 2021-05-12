شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة روسية ترافق طائرات فرنسية في مهمة مراقبة فوق البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قالت وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء، إن مقاتلة روسية رافقت ثلاث طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت أن الطائرات كانت في مهمة مراقبة في المجال الجوي الدولي.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلت في وقت سابق عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن روسيا أرسلت طائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو-27 لمرافقة ثلاث طائرات فرنسية- طائرتان مقاتلتان وطائرة تزويد بالوقود- فوق البحر الأسود.