شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال «إفريقي» في نيويورك تكريماً للقارة السمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النقاب عن تمثال «إفريقي» جديد بطول 25 قدماً في نيويورك، تكريما للقارة السمراء، التي تشكل جذور أكثر من 13 % من سكان الولايات المتحدة.

ونحت النحت الأسود، الموجود في مركز روكفلر في نيويورك من الفنان الأمريكي من أصل إفريقي، سانفورد بيجرز، تكريماً للثقافة الإفريقية،؟ والتمثال عبارة شخص كبير الرأس جالس على العرش حاملاً شعلة ذهبية في يد واحدة.

وتداول مغردون أمريكيون مقطع الكشف عن التمثال بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تباينت أراؤهم بين من أشاد بالاهتمام بدورالثقافة الإفريقية في المجتمع الأمريكي، ومن رأى أن التمثال لا يليق بالتعبير عن القارة السمراء.

وتسببت الحركة الحركة المدنية التي نشأت رداً على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد ساهمت في إعادة الاعتبار إلى أعمال الفنانين السود، وتسليط الضوء على قضية العبودية في التراث الأمريكي.