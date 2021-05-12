شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 5 كواكب بشمس مزدوجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف فريق علماء من جامعة إلينوي الأمريكية، باستخدام تلسكوب «كبلر» الفضائي التابع «لناسا» خمسة كواكب ذات شمس مزدوجة لكل منها، يمكن أن تستضيف الحياة الشبيهة بالأرض والصالحة للسكن، وباستخدام معلومات عن كتلة النجمين لكل كوكب ومدى سطوعهما مع وجود مياه سائلة في مكان ما على سطحها، أكدوا صلاحية تلك الكواكب للسكن.

ودرس العلماء آثار الكواكب ذات النجم المزدوج والعملاق على مناطق صالحة للسكن في تسعة أنظمة رصدتها مهمة كبلر، وكان لكل من الأنظمة التي اختاروها الكوكب الكبير على الأقل بحجم كوكب نبتون في النظام الشمسي، وأرادوا إثبات أن وجود كوكب كبير لا يمنع فرصة تطور العوالم الصالحة للسكن في منطقة المعتدل، التي يمكن أن تتدفق فيها المياه السائلة على سطح كوكب، لعكس ما كان سائداً أن الكواكب الكبيرة غير صالحة للسكن أو التطور أو النمو.

وقال د. نيكولاوس جورجاكاراكوس، باحث مشارك من قسم العلوم في جامعة نيويورك أبوظبي: «من المرجح جداً أن تتطور الحياة على الكواكب الواقعة داخل المنطقة الصالحة للسكن في نظامهم، تماماً مثل الأرض».