شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 1.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها نشاط موسع للوزراء في المجموعة الاقتصادية وكذلك ارتفاعات بمؤشرات البورصة المصرية، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 3096.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.93% مغلقًا عند مستوى 13047.42 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1246.99 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر رمضان، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.4 مليار جنيه إلى 348.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 451.7 مليار جنيه إلى 459.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال السوقى لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.041 مليار ورقة منفذة على 107 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 1.148 مليار ورقة منفذة على 103 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وزير البترول: برنامج لزيادة أعداد محطات الغاز للسيارات لـ1000محطة بنهاية 2021

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن برنامج العمل الجارى لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، موضحاً أنه جار حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التى تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وأضاف الملا خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء المحطات أن عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً 306 محطة على مستوى الجمهورية و 100 مركز تحويل وأنه يجرى باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع حيث أن البرنامج الجارى يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة، وأن الخطة تمضى فى تحقيق أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعى تمتد فى أنحاء مصر ومواقع ملائمة تم دراستها وتحديدها بعناية لتتلائم مع البرنامج.

وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه موضحاً أن مبادرة الرئيس السيسى لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة فى هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومى مثمر لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود و إظهار قيمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين وهو ما يعد عامل إيجابى يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.

عقد جديد للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة مناجم النوبة الإنجليزية وذلك بإجمالى استثمارات 5.2 مليون دولار لعدد قطاع واحد للبحث.

وأوضح المهندس طارق الملا أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 فى جولتها الأولى والتى يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت ب 82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كم 2 بالصحراء الشرقية باستثمارات إجمالية 60 مليون دولار.

الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات العالمية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع مسئولي شركة بي اس اتش (احدى شركات مجموعة روبورت بوش العالمية) برئاسة لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة " بي اس اتش للاجهزة المنزلية – مصر" حيث تناول اللقاء استراتيجية الشركة التوسعية بالسوق المصري ومشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج الاجهزة المنزلية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى محمد السيد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري ومراد جندي مدير المشروع بشركة بي اس اتش وأحمد رياض المدير المالي للشركة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج وتصنيع الاجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، والذى يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرى من الأجهزة المنزلية والتصدير لعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأكدت جامع حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل.

ولفتت الوزيرة إلى أن خطط الشركة التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية العالمية، مشيرةً إلى أن مشروع الشركة الجديد في مصر سيسهم في توطين التكنولوجيات الصناعية الألمانية في مجال الأجهزة المنزلية في السوق المصري.

ومن جانبه أكد لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة "بي اس اتش للاجهزة المنزلية – مصر" حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور التصنيعية والتصديرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع الحكومة المصرية خلال عام 2019 ويجرى حالياً الانتهاء من كافة الإجراءات المشروع تمهيداً لبدء عملية الإنشاءات .

ولفت إلى أن المرحلة الاولى للمشروع تقام على مساحة 80 ألف متر مربع وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعتمد على احدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأجهزة المنزلية.

وزير الإسكان: تنفيذ 74 طابقا بارتفاع 360 مترا بالبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 74 دوراً بارتفاع 360 متراً بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.