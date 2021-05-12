شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في السوق المصرى قبل قليل بقيمة جنيهين فقط فى التعاملات الآن، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب من 1836 دولار إلى 1824 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وهو ما ينعكس على السوق المصرى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر..

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 21 سجل 788 جنيها

عيار 24 سجل 900.75 جنيه

الجنيه الذهب 6304 جنيهات



وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، إذ ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، مما قد يغذي مخاوف سوق المال من فترة طويلة من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي ارتفع خلال ابريل بـ 4.2%، مقابل توقعات بارتفاعه بـ 3.6%، وصعوده 0.8% على أساس شهري، وباستثناء المواد الغذائية وعناصر الطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9%. وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في مارس.

الارتفاع الحادث الآن في معدلات التضخم بأمريكا من شأنه رفع سعر الذهب خلال الأيام القادمة، وقد نصل إلى مستويات 1850 دولار للأونصة وهذا قد يدفع الذهب في مصر لمستويات 800 جنيها لعيار21.