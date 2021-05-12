شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض دون المتوقع لمخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 400 ألف برميل إلى 484.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.1 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 400 ألف برميل إلى 236.2 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 1.7 مليون برميل إلى 134.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 2.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.