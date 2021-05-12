شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم التي أثارت صعود العائد على سندات الخزانة.



كان عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" قد أشار أمس إلى توقعاته بصعود التضخم أعلى المستهدف (2%) في العام المقبل.



وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية اليوم بشكل ملحوظ أعلى 1.671% ما ضغط على وول ستريت.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 187 نقطة) إلى 34081 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 13220 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 4121 نقطة.