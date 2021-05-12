شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة تقفر لأعلى مستوى فى 12 عاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نيسان /أبريل مرتفعا بمقدار 0.8% شهريا ،بأفضل وتيرة منذ عام 2009 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.6 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.9 % ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.3% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.