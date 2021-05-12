شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 12-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 12-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.55 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقرارا أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، كما كانت أسعاره أمس بنهاية إغلاق تعاملات البنوك قبل الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك ليستقر فى البنك المركزى المصرى والأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.55 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.98 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 221.21 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24

بنحو 221.21 ريال بما يعادل 58.99$





سعر الذهب عيار 22

بنحو 202.78 ريال بما يعادل 54.07$





سعر الذهب عيار 21

بنحو 193.56 ريال بما يعادل 51.61$





سعر الذهب عيار 18

بنحو 165.91 ريال بما يعادل 44.24$





سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.04 ريال بما يعادل 34.41$





سعر الذهب عيار 12

بنحو 110.60 ريال بما يعادل 29.49$





سعر أوقية الذهب

بنحو 6,880 ريال بما يعادل 1,835$





سعر جنيه الذهب

بنحو 1,548 ريال بما يعادل 412.92$





سعر كيلو الذهب

بنحو 221,208 ريال بما يعادل 58,987$