شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل بيانات التضخم الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بالأمس ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي قد تجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تشديد السياسة النقدية لأكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 90.41 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.19 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.17 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% ، وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.98 نقطة ،مع استمرار التأثير السلبي لبيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة أواخر الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة.

الانتعاش الحالي فى مستويات العملة الأمريكية ،يأتي قبيل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ، مع تزايد المخاوف من أن الارتفاع السريع فى الأسعار قد يجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة وتنفيذ إجراءات تشديد أخرى.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.6% سنويا فى نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 2.6 % فى آذار/مارس ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.6% الشهر السابق.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عقب الاجتماع الدوري للسياسة النقدية أواخر شهر نيسان /أبريل الماضي ،إنه من السابق لأوانه التفكير فى التراجع عن إجراءات الدعم ،حيث الانتعاش لا يزال غير منتظم وبعيد عن الاكتمال ،وأن التوظيف لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي.

وأكد باول أن الارتفاع العابر فى التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ،وأشار أن توقعات التضخم الآن تعد أكثر اتساقا مع المستهدف عند 2% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.