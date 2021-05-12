شكرا لقرائتكم خبر عن نمو اقتصاد بريطانيا يفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات رسمية، الأربعاء أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات بلغت 2.1% في مارس /آذار مقارنة مع فبراير/ شباط، ليكتسب زخما لما يُعتقد أنه سيكون تعافيا قويا هذا العام بعد هبوط شديد بسبب فيروس كورونا في 2020.

وقاد النمو قطاع التجزئة وإعادة فتح المدارس وقطاع التشييد، إذ بدأت البلاد في الخروج من إجراءات الإغلاق بها في فصل الشتاء المرتبطة بكوفيد-19.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نموا شهريا 1.3%.

وفي أول ثلاثة أشهر من 2021، حين خضعت البلاد لإجراءات عزل للمرة الثالثة بسبب الفيروس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 1.5%، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي. (رويترز)