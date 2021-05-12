شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى لأسعار المستهلك في أمريكا منذ 2008 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع معدلات التضخم بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 12 عاماً في أبريل، حيث بدأ الانتعاش الاقتصادي الأمريكي في حالة تأهب، وقفزت أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس سلة من السلع بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والإسكان، بنسبة 4.2% عن العام الماضي، بالمقارنة مع تقديرات «داو جونز» البالغة 3.6%، في حين بلغت الزيادة الشهرية 0.8%، مقابل توقعات بلغت 0.2%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، و0.9% على أساس شهري. وكانت الزيادة في معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي هي الأسرع منذ سبتمبر 2008. (وكالات)