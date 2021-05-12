شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت مصر، إجراءات تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك من خلال إجراء الاختبارات الفنية على السيارة الكهربائية «إيه 70» الصينية الصنع.

وتفقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لشركة النصر لصناعة السيارات، 13سيارة صينية من إنتاج شركة «دونج فونج» الصينية لعمل الاختبارات عليها في الأجواء المصرية، تمهيداً لبدء التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية في مصر.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، إن هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة، التي سيتم إنتاجها في مصانع شركة النصر للسيارات، وستحمل علامتها المعروفة باسم «نصر»؛ حيث من المستهدف إنتاج 25 ألف سيارة سنوياً، في الوردية الواحدة، منتصف عام 2022، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

وناقش الوزير، المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس، وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، في بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء، من خلال مختلف أنواع الشواحن المتوفرة في المحطات العامة الحالية، ويبلغ عددها نحو 75 محطة، وسيرتفع العدد إلى 3 آلاف محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة الكهربائية.

وأكد الوزير أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء العمل على توطين صناعة لسيارات الكهربائية، ذات التكنولوجيا الحديثة، والصديقة للبيئة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.