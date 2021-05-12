«إثريوم» تبلغ ذروة جديدة.. والمكاسب من بداية العام 500%

بلغت العملة المشفرة إثريوم قمة غير مسبوقة، الأربعاء، لتواصل المكاسب على خلفية الزيادة في نمو تطبيقات التمويل اللامركزية وتنامي الاهتمام بالعملات المشفرة من المؤسسات.

وصعدت إثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي بعد بيتكوين، إلى ذروة عند 4372.35 دولار، للتخطى ذروتها السابقة المسجلة يوم الاثنين، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة اثنين بالمئة. وقفزت إثريوم بنحو 500 بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وتراجعت بيتكوين قليلا إلى 56 ألفا و353 دولارا. (رويترز)