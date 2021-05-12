«طيران الإمارات» تعلق نقل الركاب من بنجلاديش وباكستان وسريلانكا

دبي: ”الخليج 365”

أكدت «طيران الإمارات» أنها ستعلق نقل الركاب من بنجلاديش وباكستان وسريلانكا إلى دبي، اعتباراً من الساعة 11:59 مساء يوم 12 مايو 2021 حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة الإمارات.

وقالت: بالإضافة إلى ذلك لن يتم قبول الركاب الذين أجروا رحلات متابعة عبر باكستان أو بنجلاديش أو سريلانكا في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات.

وأضافت أن مواطني دولة الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية للإمارات، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس كوفيد‑19، معفيون من هذه القيود.

ولفتت إلى وجود خيارين بالنسبة للحجوزات الملغاة وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية أو إعادة الحجز في تاريخ آخر.