الدولار مستقر.. والذهب يهبط بفعل صعود عوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانتعاش بسيط للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1829.94 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1830.30 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس «تقدم الدولار بعض الشيء... إذا جاء معدل التضخم أعلى من المتوقع، فربما يشجع بنوكا مركزية على التفكير في تشديد سياساتها النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع».

صعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2945.02 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1229.02 دولار.

أداء الدولار والعملات

وقبيل صدور البيانات التي من المتوقع أن تظهر زيادة حادة للتضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي، حوم الدولار الأمريكي قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، الأربعاء مع تشبث المتعاملين بالرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سياسة التيسير النقدي.

توقع محللون أن تظهر البيانات التي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ارتفاع الأسعار 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة مستوى الأساس المنخفض في أبريل /نيسان من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسجل زيادة شهرية طفيفة عند 0.2 بالمئة.

وسجل الدولار في الليلة الماضية أقل مستوى أمام الجنيه الإسترليني فيما يزيد عن شهرين بعد مسح قوي للنمو في أوروبا، وجرى تداوله دون هذا المستوى بقليل في آسيا عند 1.2126 دولار.

ونزلت العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 108.835 ين مقابل الدولار.

وساهم العزوف عن المخاطرة في صعود مؤشر الدولار قليلا عند 90.278 مع استمرار ضغوط البيع في أسواق الأسهم، لكن يظل مؤشر الدولار فوق مستوى دعم رئيسي في نطاق بين 89.677 و89.206.

واستقرت العملات المرتبطة بالسلع الأولية قرب مستويات مرتفعة قياسية، ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 بالمئة ليقبعا دون أعلى مستوى في عشرة أسابيع الذي سجلاه في الآونة الأخيرة بقليل، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الكندي الذي استقر عند ما يقل بفارق طفيف عن ذورة أربع سنوات تقريبا.

وتشبث الإسترليني بمكاسبه ليجري تداوله عند 1.4118 دولار.

وقال رودريجو كاتريل خبير العملات الكبير في بنك أستراليا الوطني في سيدني «طالما لا تشهد سوق الأسهم أي عملية تصحيح أكثر حدة، من المستبعد أن يكون ثمة إقبال على الدولار كملاذ آمن».

وأضاف «نعلم الآن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ملتزم بشدة بسياسة التيسير». (رويترز)