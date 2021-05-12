الأسهم الأوروبية تستقر.. سهم «كومرتس بنك» يتألق

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء بعد أسوأ موجة بيع شهدتها هذا العام، إذ طغت نتائج أعمال قوية وبوادر تعاف اقتصادي سريع على مخاوف حيال ارتفاع فائق السرعة للأسعار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل حوالي 2% الثلاثاء مع بيع مستثمرين أصول عالية المخاطر نتيجة مخاوف من أن يقود ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لتشديد السياسة النقدية.

وتتجه جميع الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لأبريل /نيسان التي من المقرر أن تصدر اليوم. وجاءت البيانات من ألمانيا وفرنسا متفقة مع التوقعات إلى حد كبير.

ومن المتوقع الآن أن ترتفع الأرباح في أوروبا 90.2% في الربع الأول من العام وفقا لبيانات رفينيتيف «آي.بي.إي.إس» مقارنة مع توقعات لنمو 83.1% في الأسبوع الماضي.

وقفز سهم كومرتس بنك الألماني 5.4% بعد أن تجاوزت أرباح الربع الأول التوقعات ورفع توقعات الإيرادات. (رويترز)