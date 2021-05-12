شكرا لقرائتكم خبر عن "داعش" الإرهابي يقتل 4 مزارعين في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالو (إندونيسيا) - أ ف ب

قتل مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي أربعة مزارعين في قرية بجزيرة "سولاويسي" في إندونيسيا، على ما أفادت الشرطة الأربعاء، فيما أشارت وسائل إعلام إلى قطع رأس أحد الضحايا.

وقال المتحدث باسم شرطة وسط "سولاويسي" ديديك سوبرانوتو، إن "خمسة مهاجمين يحملون سيوفاً نصبوا كميناً وقتلوا مزارعين كانوا يقطفون البن في قرية كاليماغو في منطقة بوسو الثلاثاء".

واتهمت الشرطة بتنفيذ الهجوم جماعةً تسمي نفسها "مجاهدي شرق إندونيسيا"، وهي من الجماعات الإرهابية في الأرخبيل، والتي بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المتحدث أن "خمسة شهود تعرفوا على أحد المهاجمين، ويُدعى قطر، وهو عضو في جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا" الإرهابية، وكان مطلوباً للشرطة.

وأضاف أن الدافع وراء الهجوم هو "الإرهاب والسرقة"، مشيراً إلى أن المهاجمين نهبوا الضحايا.

ويتحدر الضحايا من منطقة "توراجا"، وتم قطع رأس أحدهم، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، ولم تؤكد الشرطة هذه المعلومات.

وتواجه إندونيسيا أعمال عنف تشنها جماعات إرهابية منذ سنوات، بينما تشهد منطقة وسط "سولاويسي" أعمال عنف بين مختلف مكوناتها منذ عقود.