شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يذوِّب كأس الدوري ويوزع قطعها على المشجعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه نادي أياكس أمستردام الشكر إلى مشجعيه بلفتة رائعة بقراره تذويب درع بطل الدوري الهولندي لكرة القدم لموسم 2020-2021 الذي أقيم خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا، وتوزيعها عليهم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت فإن الفكرة هي تكوين نجوم صغيرة من قصدير الدرع وإرسالها إلى المنتسبين الى النادي.

وتم تحويل الدرع التي تزن 2,75 كلغ من القصدير إلى 42 ألف نجمة بوزن 3,45 غراماً، تم إرسالها بالبريد مع رسالة «قطعة من التاريخ، قطعة من أياكس. من أجلكم».

وأضاف أنها طريقة لادماج المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحضور لدعم فريقهم في ملعب «يوهان كرويف أرينا» هذا الموسم، في هذا اللقب الـ35 لأياكس في تاريخ الدوري.

وقال المدير العام للنادي حارس مرماه العملاق الدولي السابق إدوين فان در سار: «هذا الموسم، كان علينا أن نلعب إلى حد كبير من دون جماهيرنا. حسناً.. من دون أن يجلسوا في المدرجات على الأقل. رغم ذلك، شعرنا بدعمهم كل أسبوع».

وأضاف: «في السابق، عندما قلنا هذا اللقب لكم، كنا نعبر عن كيفية قيامنا بذلك للجماهير، لكن مشاركة الدرع هي الدليل النهائي على ذلك حقاً بعد عام مضطرب، نضمن أن مشجعينا يشعرون بأنهم جزء من بطولتنا».