شكرا لقرائتكم خبر عن هورتون تاكر يتألق في الوقت الإضافي ويقود ليكرز للفوز على نيكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز تالن هورتون-تاكر ثلاثية حاسمة قبل 21.1 ثانية على نهاية الوقت الإضافي، ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 101-99 على نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسجل صانع اللعب البالغ من العمر 20 عاماً ثماني نقاط من أصل 13 له في المباراة خلال الوقت الإضافي.

وأصبح ليكرز صاحب المركز السابع (39-30) على بُعد مباراة واحدة من دالاس مافريكس (40-29)، مع سعيه لانتزاع المركز السادس في القسم الغربي عقب خسارة دالاس 133-104 أمام ممفيس جريزليز.

وتتأهل الفرق الستة الأولى إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع.

ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة، ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن، ويحصل المنتصر على المركز الثامن.

وتصدر كايل كوزما قائمة المسجلين في ليكرز بعد أن أحرز 23 نقطة، وأضاف أنطوني ديفيز 20 نقطة وأندريه دروموند 16 نقطة، كما استحوذ على 18 كرة مرتدة.

وغاب ليبرون جيمس نجم ليكرز للمباراة الخامسة على التوالي بعد أن قرر الحصول على مزيد من الراحة بسبب آلام في الكاحل الأيمن عقب عودته لخوض مباراتين فقط في أبريل/نيسان بعد غياب استمر ستة أسابيع، قبل ابتعاده مرة أخرى.

وبهذه الخسارة، يتساوى نيكس (38-31) مع أتلانتا هوكس وميامي هيت في المركز الرابع بالقسم الشرقي، ويخوض نيكس مبارياته الثلاث الأخيرة على ملعبه.