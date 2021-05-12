شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق العين تستقبل زوارها في العيد مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

بدت مظاهر البهجة والفرح بمناسبة عيد الفطر المبارك على مدينة العين التي باتت وجهة لعدد كبير من الزوار في المناسبات والأعياد وهو ما استعدت له الجهات المعنية بتحديد الإجراءات الاحترازية والوقائية في كل موقع وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد -19.

وحددت بلدية مدينة العين مواعيد التواجد في الحدائق العامة بحيث تبدأ من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء خاصة أن حدائق المدينة تشهد خلال العطلات والأعياد توافداً واسعاً من الجمهور وذلك بعد سلسلة التطورات التي شهدتها الحدائق وحولتها إلى وجهات ترفيهية راقية ومفضلة للجمهور.

وحرصت البلدية علىى تنبيه الجمهور وتذكيره بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال التواجد في الحدائق العامة حيث تم وضع لافتات وأيضاً تحديد مواقع لجلوس الأفراد في الحدائق من خلال علامات على الأرضيات بحيث تضمن تحقيق التباعد الاجتماعي وأيضاً التوجيه نحو أهمية الالتزام بارتداء الكمامات.

وفي الإطار نفسه تستقبل حديقة الحيوانات في العين زوارها خلال عيد الفطر، بمجموعة من الخدمات والأنشطة والتجارب الترفيهية التي تتم جميعها ضمن إطار جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها الجائحة والتي من خلالها تسهم في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي الحدبقة.

وحددت إدارة الحديقة مواعيد زيارتها خلال أيام العيد التي تبدأ من الخميس حتى السبت بحيث تشرع أبوابها لمرتاديها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وحرصت الحديقة على الاستعداد بكافة البرامج والتجارب والمغامرات التي عادة ما تلقى إقبالاً واسعاً من الجمهور ومنها عرض الطيور الجارحة وتجربة إطعام الزراف والعصافير الملونة ومشاهدة إطعام البطاريق وسباق الفهود وعروض إطعام التماسيح والشمبانزيات والغوريلات الضخمة.

بالإضافة إلى التجربة الاستكشافية في سفاري العين وسط الحياة البرية الأفريقية المحاطة بحيوانات متنوعة والتي تتجول في المساحات الشاسعة بحرية دون قيود، حيث تم تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في جميع مركبات السفاري من خلال العوازل البلاستيكية وعمليات التعقيم بين الجولات لضمان الحصول على تجربة جميلة ومشوقة.

