شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 68.73 دولار لبرنت و65.44 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 68.73 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي65.44 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا وذلك مع انخفاض مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة2.1%.