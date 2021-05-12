شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى العيد.. عيار 21 يسجل 790 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار عند مستويات 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك تزامنا مع بداية عيد الفطر المبارك غدا الخميس، رغم تراجع السعر العالمي صباحاً لكن الأونصة عاودت الصعود مرة أخرى لنفس مستويات أمس الثلاثاء عند 1835 دولار.





أسعار الذهب في مصر:عيار 18 يسجل 677.14 جنيه.

عيار 21 يسجل 790 جنيها.

عيار 24 يسجل 902.85 جنيه.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1833 دولار.

عالمياً تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 12 مايو، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش محدود للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار، وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

هذا وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.