شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم 12-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 12-5-2021، استقرارا أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، كما كانت أسعاره أمس بنهاية إغلاق تعاملات البنوك قبل الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك ليستقر فى البنك المركزى المصرى والأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.