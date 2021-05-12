شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الأربعاء 12-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12-5-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع.

فى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.93 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.01 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.01 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.85 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.82 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.