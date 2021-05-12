شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لبعض الضغط السلبي.

وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليستند بانخفاضه الأخير إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 54.47، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه