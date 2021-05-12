شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، وذلك وسط تأُثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.95% بما يعادل -0.26 نقطة ليستقر على سعر 13.09 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.53، ليستهدف مستوى الدعم 12.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط